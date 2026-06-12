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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة معهد السلام والدراسات: نشهد لحظة تاريخية مع قرب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

الولايات المتحدة وإيران
الولايات المتحدة وإيران
رحمة سمير

أكدت الدكتورة فرحات آصف رئيسة معهد السلام والدراسات، أن العالم يترقب توقيع اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران بعد التوصل إلى مذكره تفاهم، معتبرة ذلك «لحظة تاريخية» تعكس التوافقات والتوقعات التي تم التوصل إليها بعد سنوات من النزاع والمفاوضات المكثفة.

وأشارت آصف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن باكستان لعبت دورًا مهمًا في تسهيل المحادثات التي مهدت لهذه المرحلة، موضحة أن هناك العديد من الجلسات والمقترحات والاجتماعات التي جرت خلف الكواليس، حيث سعى كل طرف لتأمين مصالحه من خلال تكتيكات واتفاقيات متبادلة، مضيفة أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق قريبًا في إحدى الدول الأوروبية، دون تحديد مكان رسمي بعد.

وبيّنت «آصف» أن الاتفاق لا يحمل خاسرًا واضحًا، فكل طرف تنازل عن بعض المطالب إلا أن إيران ستحقق عدة مكاسب، أبرزها وضع حد للعنف والهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وإطار واضح لبرنامج التخصيب النووي، وتخفيف العقوبات الاقتصادية لإحياء الاقتصاد الداخلي، مع الإشارة إلى الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها البلاد.
https://www.youtube.com/shorts/bz2S_y_bZXE 

رئيسة معهد السلام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران المفاوضات النزاع القاهرة الإخبارية

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