أكسيوس: إيران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن موقع «أكسيوس» الأمريكي، قال إن هناك مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور.



وأضاف أن مذكرة التفاهم تنص على تخفيف العقوبات على إيران شرط امتثالها للالتزامات، وأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك بلبنان.



ولفت إلى أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، وأن المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران ستتم خلال فترة وقف إطلاق النار، وإيران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.



