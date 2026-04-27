هاني شكري: تعاون مرتقب للزمالك مع تشيلسي وأندية أوروبية وحل أزمة القيد قريبا.. خاص

أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود أوجه تعاون كثيرة مع احدى الشركات الرعاية الجديدة للنادي بجانب الشق المالي الذي تحفظ على ذكره.

وأوضح شكري خلال تصريحات خاصة لصدى البلد: سيكون هناك تعاون بين الزمالك والأندية التي تقوم الشركة برعايتها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم نادي تشيلسي الإنجليزي حيث سيكون هناك فترات معايشة ومباريات ودية بين الزمالك وتلك الأندية.

وأضاف شكري هناك محاولات مكثفة لضم رعاة جدد للنادي خلال الفترة المقبلة والموسم الجديد سيشهد تواجد أكثر من راع وهناك عدد كبير طلبوا بالفعل رعاية النادي.

وواصل : الزمالك يسعى بكل قوة لفك القيد وهناك بعض الملفات التي يتم العمل عليها حاليا وسيتم حل كافة القضايا مرة واحده مع نهاية الموسم الحالي.

واختتم شكري تصريحاته قائلا : الزمالك يسعى لزيادة نسبته من عوائد البث التلفيزيوني والمناقشات مستمرة لمحاولة الوصول لأعلى سعر وفي رأي الزمالك يستحق أضعاف ما يحصل عليه حاليا