معايشة في تشيلسي.. ماذا قال هاني شكري عضو الزمالك في مؤتمر الرعاة؟

أبدى هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سعادته بالشراكة الجديدة مع أحد شالشركات الراعية المتخصصة في مشروبات الطاقة.

وقال هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر المؤتمر الصحفي: هذا الأمر سيتيح للنادي خضوع لاعبي قطاع الناشئين بالنادي لفترة معايشة في أندية أوروبية مثل تشيلسي الإنجليزي.

لفت هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلي أن الرعاية تساعد في زيادة موارد النادي، ولا بد من الاهتمام بملف الرعاة، والزمالك فخور بوجود شراكات مع رعاة بمثل هذا المستوى.

وأوضح هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن القلعة البيضاء من أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

واختتم هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه قائلا: الأمور كانت سهلة في التعاقد مع الراعي الجديد وهناك 7 رعاة للفريق ولدينا استراتيجية وسيتم طرح أفكار جديدة لوضع رعاة جدد على قميص الزمالك.