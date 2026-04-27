5 عوامل تقلق الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري.. تعرف عليها

يدخل الزمالك مساء اليوم الاثنين مواجهة لا تقل أهمية عن مباريات القمة حين يستضيف إنبي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز في مباراة تبدو على الورق في المتناول لكنها على أرض الواقع تحمل الكثير من علامات التحذير.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي وبيراميدز ما يجعل كل مباراة بمثابة خطوة مباشرة نحو اللقب وأي تعثر فيها قد يفتح الباب أمام منافسين ينتظرون أي هفوة.

عقدة الدور الأول

رغم التفوق في جدول الترتيب يدخل الزمالك المواجهة بحذر واضح خاصة أن إنبي كان أحد الفرق القليلة التي نجحت في إيقافه خلال الموسم الحالي.

الخسارة أمام الفريق البترولي في ختام الدور الأول لا تزال حاضرة في أذهان اللاعبين والجهاز الفني وهو ما يضيف بعدًا نفسيًا للمباراة حيث يسعى الزمالك إلى رد الاعتبار قبل أي حسابات أخرى.

وتحمل هذه الذكرى ضغطًا إضافيًا على الفريق إذ لم يتعرض الزمالك تحت قيادة جهازه الفني الحالي سوى لتلك الهزيمة أمام إنبي ما يجعل المواجهة اختبارًا نفسيًا بقدر ما هي فنية.

خصم لا يستهان به

رغم الفارق في الطموحات والمراكز لا يمكن اعتبار إنبي مجرد محطة سهلة في طريق الزمالك.

الفريق البترولي قدّم موسمًا متوازنًا ونجح في الابتعاد مبكرًا عن صراع الهبوط ليدخل مرحلة التتويج بأريحية نسبية مع طموح تحسين الترتيب وتقديم أداء قوي أمام الكبار.

ويضم إنبي مجموعة من العناصر الشابة المميزة مثل أقطاي عبد الله وحامد عبد الله وعلي محمود ومهاب سامي إلى جانب الحارس عبد الرحمن سمير ما يمنح الفريق طاقة وحيوية واضحة.

كما يعتمد المدرب حمزة الجمل على خبرات بعض اللاعبين مثل محمود عبد المنعم كهربا وأحمد خليل كالوشا وأحمد العجوز في مزيج يجمع بين الحماس والخبرة.

ضغط بدني إضافي

إحدى النقاط التي تزيد من صعوبة المباراة على الزمالك هي توقيتها حيث تُقام في الخامسة مساءً وهو موعد غير معتاد للفريق الذي يخوض أغلب مبارياته ليلًا.

هذا التوقيت مع ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر بشكل مباشر على المردود البدني للاعبين ويجعل إدارة المجهود خلال المباراة عاملًا حاسمًا في تحديد النتيجة.

حسابات لا تتوقف قبل القمة

لا تنفصل هذه المواجهة عن المباراة الأهم المنتظرة أمام الأهلي في الجولة المقبلة والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق اللقب.

هذا الارتباط يضع الجهاز الفني أمام معادلة دقيقة وهى الفوز على إنبي دون إرهاق اللاعبين وفي الوقت نفسه تجنب الإنذارات والإصابات التي قد تؤثر على لقاء القمة.

وتزداد هذه الحسابات تعقيدًا مع وجود لاعبين مهددين بالإيقاف حال حصولهم على بطاقة صفراء وعلى رأسهم ناصر منسي والبرازيلي خوان بيزيرا ما يجعل إدارة المباراة على المستوى الذهني مهمة لا تقل أهمية عن الجانب الفني.

اختبار التوازن

الزمالك لا يبحث فقط عن الفوز اليوم بل عن تحقيقه بأقل خسائر ممكنة سواء بدنيًا أو فنيًا في ظل ضغط المباريات وتلاحمها.

ويدرك الجهاز الفني أن كل نقطة في هذه المرحلة قد تكون فاصلة لكن في الوقت ذاته فإن الحفاظ على الجاهزية قبل القمة قد يكون بنفس أهمية حصد النقاط.

مواجهة تحمل أكثر من معنى

مباراة الزمالك وإنبي تبدو في ظاهرها مواجهة دورية لكنها في الحقيقة تحمل أبعادًا متعددة منها رد اعتبار من خسارة الدور الأول واختبار بدني في توقيت صعب و إعداد نفسي وفني لموقعة الأهلي و ومحاولة الحفاظ على صدارة مشتعلة