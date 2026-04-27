سيف زاهر يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

أكد الإعلامي سيف زاهر أن جماهير الزمالك سيكون لها دور حاسم في مواجهة الفريق اليوم أمام إنبي، مشيرًا إلى أن حضور الجماهير ودعمها قد يمنح الأبيض دفعة قوية لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز.

وأوضح زاهر فى تصريحات تلفزيونية "أن الزمالك قادر على حسم اللقاء رغم طموحات إنبي ورغبة الفريق المنافس في تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أن الجماهير تمثل العنصر الأهم والداعم الأول للاعبين داخل الملعب.

وأضاف أن جماهير الزمالك دائمًا ما تكون اللاعب رقم واحد، لما تملكه من تأثير كبير في تحفيز الفريق ورفع الروح المعنوية خلال المباريات المهمة.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.