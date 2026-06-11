نائب : اجتماع الرئيس السيسي بشأن حوكمة التعيينات يرسخ دولة الكفاءة

أشاد النائب عبدالله حسن، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات المعنية بملف الإصلاح الإداري وحوكمة التعيينات والترقيات في الدولة، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

وقال حسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن متابعة الرئيس المباشرة لملف حوكمة التعيينات في الوظائف القيادية تُعد رسالة مهمة تؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والجدارة وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن أي اعتبارات غير موضوعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التركيز على تأهيل الكوادر البشرية، وتوسيع استخدام أدوات التقييم الإلكتروني، وإعادة هيكلة العلاقات التنظيمية داخل مؤسسات الدولة، يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري، ويعزز من قدرة الدولة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتحول المؤسسي.

وأشار نائب البحر الأحمر، إلى أن هذا الاجتماع يؤكد كذلك أن الاستثمار في العنصر البشري أصبح أولوية وطنية، باعتباره الأساس الحقيقي لبناء دولة حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الأداء الحكومي بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة.

واختتم النائب عبدالله حسن تصريحه، بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه الجهود، التي تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء جهاز إداري عصري يقوم على الكفاءة والحوكمة الرشيدة.