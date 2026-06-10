خالد جلال يضع المسرح الجامعي على طاولة مجلس الشيوخ ويطالب بدعم الحركة الثقافية

يفتح المخرج خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، اليوم ملف المسرح الجامعي خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، في خطوة تستهدف مناقشة أسباب تراجع الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، وبحث سبل تطويره ودعمه خلال الفترة المقبلة.





وكان خالد جلال قد كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك» منشورًا قال فيه: «اليوم بإذن الله ملف المسرح الجامعي من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي».





ويأتي هذا التحرك في إطار السعي إلى مواجهة التحديات التي تعترض المسرح الجامعي، وضمان استمراره كأحد أهم روافد اكتشاف المواهب وصناعة الكوادر الفنية الشابة، بحضور ممثلي الجهات المعنية والحكومة.





ومن المنتظر أن تشهد المناقشات طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز دور المسرح الجامعي، وتوفير الدعم اللازم للأنشطة الفنية داخل الجامعات، بما يسهم في تنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى الطلاب واكتشاف المواهب الواعدة



