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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جلال يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي.. وعروض جزائرية وليبية على الطاولة

خالد جلال
خالد جلال
حسن العمدة

اقترب خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، من إنهاء مشواره مع الدراويش خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، في تطور قد يفتح الباب أمام تجربة تدريبية جديدة للمدرب المخضرم خارج مصر.

وكشف مصدر مطلع أن خالد جلال بات قريبًا من الرحيل عن قيادة الإسماعيلي، في ظل المستجدات الأخيرة التي شهدها النادي بعد نهاية الموسم.

عروض للرحيل

وأوضح المصدر أن المدرب تلقى عرضًا لتولي القيادة الفنية لفريق وفاق سطيف الجزائري، حيث جرى التواصل معه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين والمدربين، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الحسم النهائي حتى الآن.

وأضاف أن خالد جلال يمتلك أيضًا عرضًا آخر من أحد أندية الدوري الليبي، ما يمنحه أكثر من خيار خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني موقفه خلال الأيام القادمة، بعد دراسة العروض المقدمة إليه واختيار الخطوة الأنسب لمسيرته التدريبية في المرحلة المقبلة.

خالد جلال خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي فريق الإسماعيلي الإسماعيلي

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