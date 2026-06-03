نص خطاب نادي الاسماعيلي المرسل لأندية الدوري الممتاز لإلغاء الهبوط

أرسل نادي الإسماعيلي خطابات رسمية إلى جميع الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، طالب خلالها بدعم مقترحه الخاص بإقامة الموسم المقبل بنظام دوري المجموعتين، إلى جانب التصويت على إلغاء الهبوط.

ويأتي تحرك الإسماعيلي في ظل حالة الجدل الدائرة حول شكل المسابقة خلال الموسم الجديد، وسط رغبة عدد من الأندية في إعادة النظر في نظام البطولة بما يحقق التوازن الفني والتنظيمي، ويخفف من ضغط المباريات على الفرق المشاركة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة اتصالات ومشاورات مكثفة بين الأندية لحسم موقفها من المقترحات المطروحة، قبل التصويت عليها بشكل رسمي، في وقت تترقب فيه الجماهير القرارات النهائية التي ستحدد ملامح الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وجاء نص خطاب الإسماعيلي كالتالي :

تتشرف اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي بأن تتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح.

ونظرًا لما تشهده الكرة المصرية من مناقشات مهمة تتعلق بشكل مسابقة الدوري للموسم المقبل، فإننا نود أن نضع أمام سيادتكم رؤية النادي الإسماعيلي بشأن هذا الملف، انطلاقًا من حرصنا على مصلحة الكرة المصرية والأندية المشاركة كافة.

لقد مر النادي الإسماعيلي خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية يعلمها الجميع، تمثلت في أزمات مالية وإدارية وقانونية متراكمة، أثرت بصورة مباشرة على قدرته التنافسية، رغم ما يمثله من قيمة تاريخية وجماهيرية كبيرة للكرة المصرية والعربية والأفريقية.

وإذ نحترم اللوائح ونتائج المنافسات الرياضية، فإننا نؤمن بأن تطوير شكل المسابقة في هذه المرحلة يمثل فرصة حقيقية للحفاظ على قوة الدوري المصري وتوازنه الجماهيري والتسويقي، بما يحقق مصالح جميع الأندية المشاركة.

ومن هذا المنطلق، نأمل من سيادتكم دراسة ودعم المقترحات التي تستهدف تطوير شكل المسابقة للموسم المقبل، ومن بينها نظام المجموعتين أو أي صيغة أخرى تحقق الصالح العام للكرة المصرية، وتحافظ على وجود الأندية الجماهيرية صاحبة التاريخ والتأثير الكبير في دعم قيمة البطولة وجاذبيتها.

إن الحفاظ على التوازن بين الأندية الجماهيرية وأندية الاستثمار يمثل عنصر قوة للدوري المصري، ويصب في مصلحة جميع الأندية دون استثناء.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.