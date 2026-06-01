عبد الرحمن مجدي: الإسماعيلي رفض انتقالي إلى الأهلي.. ورفضت عروضا من أياكس

أكد عبد الرحمن مجدي لاعب الاتحاد السكندري المعار من صفوف بيراميدز، أن الإسماعيلي رفض انتقاله إلى الأهلي عقب بطولة كأس الامم الأفريقية مع المنتخب الأولمبي.

وقال مجدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: إنتقلت إلى الإسماعيلي مقابل اتنين مليون جنيه من الترسانة، ومعتمد جمال كان بيضمني في منتخب الشباب وانا في الدرجة التانيه مع الترسانه وكنت أنا الوحيد اللي بروح المنتخب وانا في الدرجه التانيه.

واضاف: سيد عبدالحفيظ وموسيماني اتفرجوا عليا وعضو بالمجلس وقت كأس امم أفريقيا مع المنتخب الأولمبي كلمني عشان اروح الأهلي.



وتابع: تلقيت عروضا من اياكس والعين الإماراتي واكتر من عرض، وجميعها عروض حقيقيه مش كده وكده .. وكل ده اترفض.

وواصل: الاسماعيلي نادي كبير وحرام اللي بيوصله، والإسماعيلي نادي كبير ومش بيوقف على حد معين، والإدارات ظلمت الاسماعيلي مش اللاعيبه.