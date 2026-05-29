يا ترى لسه الأهلي السبب..أحمد جلال يثير الجدل حول هبوط الإسماعيلي

أكد الإعلامي أحمد جلال ان هبوط الإسماعيلي وفاركو إلى دوري الدرجة الثانية لم يكن بسبب صفقات الأهلي أو الزمالك، بل نتيجة طبيعية لأزمات إدارية.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك ضم چون إدوارد، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، ومحمود جهاد من فاركو.. الزمالك فاز بالدوري، وفاركو هبط".

وأضاف :"لو أنت مؤمن بنظرية المؤامرة.. هتقول: الزمالك فرغ فاركو من نجومه وعقله المدبر".

وتابع :"لو أنت موضوعي: الزمالك استثمر چون إدوارد وصنع المستحيل

يا ترى لسه الأهلي سبب هبوط الإسماعيلي ؟".



اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.