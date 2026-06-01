قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
«الصحة الحيوانية» يفحص 1900 عينة خلال إجازة العيد لتأمين الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء
مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي
ترامب يرد على المشككين: الاتفاق مع إيران يركز على الملف النووي
3 أشهر بلا رئيس.. مستحقات متوقفة ومشروعات مهددة داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية
ملعب تدريب منتخب مصر في كليفلاند استعدادا لمواجهة البرازيل الودية.. صور
قبل مواجهة منتخب مصر.. البرازيل تقسو على بنما بـ 6 أهداف
بري يطرح معادلة وقف النار: أضمن التزام حزب الله إذا أوقفت إسرائيل الحرب
انفجار خط مياه رئيسي في سوهاج.. وحالة من الارتباك المروري
مواعيد مترو الأنفاق وقطار LRT اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن حزب الله، اليوم، أنه تصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمس 450 – زيك" في القطاع الغربي من جنوب لبنان باستخدام صاروخ أرض-جو، مؤكداً نجاح العملية في مواجهة التحليق الإسرائيلي فوق المنطقة.

وأضاف الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية شرقي بلدة يحمر الشقيف بوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استعداده لضمان التزام حزب الله الكامل بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن نجاح أي تسوية يبدأ بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية.

وأوضح بري أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً شاملاً للهجمات البرية والبحرية والجوية، إلى جانب إنهاء عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي، مشدداً على أن التزام حزب الله سيكون مضموناً في حال التزمت إسرائيل بوقف الحرب.

وأعرب عن شكوكه بشأن مدى التزام إسرائيل بأي تفاهمات مستقبلية، معتبراً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوصل إلى الاتفاقات، بل في ضمان تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار بري إلى أن التوصل إلى هدنة سيفتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة برعاية وضمانات عربية ودولية، مع احتمال مشاركة كل من السعودية وقطر ومصر، إلى جانب الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد.

وأكد أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تتمثل في إنهاء الحرب، على أن تُبحث الملفات الأخرى لاحقاً ضمن إطار من الضمانات والرعاية العربية والدولية.

حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان إسرائيل بلدة يحمر الشقيف إسقاط مسيرة إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

وحدات سكنية

من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل

صلاح

كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

ترشيحاتنا

ألمانيا

ألمانيا تدعو حزب الله وجيش الاحتلال لوقف الأعمال القتالية

ناقلة نفط - أرشيفي

مملوكة لرجل أعمال باكستاني.. قراصنة يستولون على ناقلة نفط قبالة السواحل الصومالية

الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي

كاتب فلسطيني لـ«صدى البلد»: السيطرة على 70% من غزة وخطة «الهجرة الطوعية» تهدد مستقبل القضية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد