حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية

أعلن حزب الله، اليوم، أنه تصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمس 450 – زيك" في القطاع الغربي من جنوب لبنان باستخدام صاروخ أرض-جو، مؤكداً نجاح العملية في مواجهة التحليق الإسرائيلي فوق المنطقة.

وأضاف الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية شرقي بلدة يحمر الشقيف بوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استعداده لضمان التزام حزب الله الكامل بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن نجاح أي تسوية يبدأ بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية.

وأوضح بري أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً شاملاً للهجمات البرية والبحرية والجوية، إلى جانب إنهاء عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي، مشدداً على أن التزام حزب الله سيكون مضموناً في حال التزمت إسرائيل بوقف الحرب.

وأعرب عن شكوكه بشأن مدى التزام إسرائيل بأي تفاهمات مستقبلية، معتبراً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوصل إلى الاتفاقات، بل في ضمان تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار بري إلى أن التوصل إلى هدنة سيفتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة برعاية وضمانات عربية ودولية، مع احتمال مشاركة كل من السعودية وقطر ومصر، إلى جانب الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد.

وأكد أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تتمثل في إنهاء الحرب، على أن تُبحث الملفات الأخرى لاحقاً ضمن إطار من الضمانات والرعاية العربية والدولية.