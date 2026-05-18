خالد جلال: الدوري المصري سيفقد بريقه بهبوط الأندية الجماهيرية

أكد المدرب خالد جلال أن الكرة المصرية تحتاج إلى دعم حقيقي لـ الإسماعيلي من أجل تجاوز أزماته الحالية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز.

هبوط الاسماعيلي

وقال خالد جلال، عبر تصريحات إذاعية، إن الدوري المصري مقبل على مرحلة فارقة، موضحًا أن غياب الأندية الجماهيرية سيؤثر بشكل كبير على شكل المسابقة، خاصة في ظل احتمالية هبوط غزل المحلة.

وأضاف أن الدوري لن يتبقى فيه سوى أندية مثل الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري من أصحاب الجماهير، مؤكدًا أن البطولة ستصبح “سايلنت” من دون صوت الجماهير، إذا تحولت معظم الأندية إلى شركات ومؤسسات فقط.

وأكد أيمن رجب، نجم الإسماعيلي السابق، أن إدارة النادي تأخرت في التعاقد مع المدير الفني خالد جلال، مشيرًا إلى أن هذا التأخير كان له تأثير سلبي كبير على مسيرة الفريق ومحاولاته للهروب من شبح الهبوط.

وأضاف: «الفريق يعاني من ضعف واضح في المعدلات البدنية، خاصة في الشوط الثاني من المباريات، وهو ما ينعكس على الأداء والنتائج. كما يطرح تساؤلات حول سبب استمرار الجهاز الفني السابق بقيادة ميلود حمدي كل هذه الفترة».

وتابع: «هناك انفراد في اتخاذ القرار داخل النادي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل قلعة الدراويش، وغياب الرؤية الواضحة لإدارة الفريق».

وأشار إلى أن «الوضع في الإسماعيلي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الزمالك، من حيث الأزمات الإدارية والمالية وغياب التخطيط السليم».

واختتم رجب تصريحاته قائلًا: «أزمة القيد تمثل تحديًا كبيرًا لكلا الناديين، وإذا لم يتمكن الإسماعيلي من توفير الموارد المالية اللازمة، فقد يواجه صعوبات أكبر قد تبعده حتى عن دوري المحترفين».