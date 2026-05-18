أيمن رجب: تأخر التعاقد مع خالد جلال فاقم أزمة الإسماعيلي

أكد أيمن رجب، نجم الإسماعيلي السابق، أن إدارة النادي تأخرت في التعاقد مع المدير الفني خالد جلال، مشيرًا إلى أن هذا التأخير كان له تأثير سلبي كبير على مسيرة الفريق ومحاولاته للهروب من شبح الهبوط.



وقال رجب، خلال ظهوره مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «قدّم الإسماعيلي أداءً جيدًا أمام زد، ونشكر خالد جلال على ما يقدمه، ولو كان تولى المسؤولية الفنية في وقت مبكر لاختلفت نتائج الفريق بشكل كبير».



وأضاف: «الفريق يعاني من ضعف واضح في المعدلات البدنية، خاصة في الشوط الثاني من المباريات، وهو ما ينعكس على الأداء والنتائج. كما يطرح تساؤلات حول سبب استمرار الجهاز الفني السابق بقيادة ميلود حمدي كل هذه الفترة».



وتابع: «هناك انفراد في اتخاذ القرار داخل النادي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل قلعة الدراويش، وغياب الرؤية الواضحة لإدارة الفريق».



وأشار إلى أن: «الوضع في الإسماعيلي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الزمالك، من حيث الأزمات الإدارية والمالية وغياب التخطيط السليم».



واختتم رجب تصريحاته قائلًا: «أزمة القيد تمثل تحديًا كبيرًا لكلا الناديين، وإذا لم يتمكن الإسماعيلي من توفير الموارد المالية اللازمة، فقد يواجه صعوبات أكبر قد تبعده حتى عن دوري المحترفين».