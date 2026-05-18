برناردو سيلفا يشعل الميركاتو.. عُرض على ريال مدريد ورفض برشلونة

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، بعد تأكد رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية كبرى.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية أبرزها صحيفة “آس” الإسبانية، فإن اللاعب تم عرض سيلفا على نادي ريال مدريد كخيار محتمل لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، رغم تأكيد بعض المصادر أن النادي الإسباني لا يضعه ضمن أولوياته في الوقت الحالي.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن سيلفا رفض عرضًا من برشلونة، في الوقت الذي يترقب فيه تحركًا رسميًا من ريال مدريد، على أمل حسم مستقبله والانتقال إلى وجهة جديدة داخل أوروبا.

وكشفت مصادر إعلامية أخرى، أن عدة أندية بارزة تتابع موقف اللاعب عن قرب، من بينها يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إلى جانب برشلونة، مع توقعات بتصاعد المنافسة على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وتؤكد التقارير أن برناردو سيلفا، البالغ من العمر 31 عامًا، يعيش مرحلة حسم مستقبله بعد سنوات ناجحة مع مانشستر سيتي، ساهم خلالها في تتويج الفريق بعدة ألقاب محلية وقارية، ليبقى موقفه أحد أبرز ملفات سوق الانتقالات المقبلة.

وفي المقابل، شددت مصادر داخلية على أن فكرة انتقاله إلى ريال مدريد لا تزال غير مطروحة بشكل رسمي حتى الآن، رغم تداول اسمه بقوة داخل وسائل الإعلام الإسبانية في الفترة الأخيرة.