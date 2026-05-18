تطورات جديدة ومفاجأة في ملف توروب داخل الأهلي

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن الدنماركي ييس توروب أو وكيله لم يوقعا حتى الآن على أوراق التسوية النهائية مع النادي الأهلي، رغم وجود شبه اتفاق بين الطرفين.

وأوضح شوقي خلال ظهوره في برنامج “الكرة مع فايق”،

أن المدرب سيحصل على قيمة الشرط الجزائي المقدر بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى شهر يونيو، مشيرًا إلى أن وكيله طلب الحصول على شهر إضافي على سبيل الترضية، وهو ما يتم التفاوض بشأنه حاليًا.

وأضاف أن إدارة الأهلي تسعى للتوصل لاتفاق نهائي مع وكيل المدرب يتضمن توقيع مخالصة رسمية، وإقرارًا بعدم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أن يغادر القاهرة عقب مباراة المصري.