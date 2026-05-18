أنورت.. تجربة سعودية تفاعلية تثري رحلة حجاج السياحة المصريين في مكة.. شاهد

قام عدد من الحجاج شركات السياحة المصريين بزيارة إلى مقر مبادرة «أنورت»، إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث خاض الحجاج تجربة ثقافية وتفاعلية مميزة أضافت أجواء من المتعة والفائدة والوعي إلى رحلتهم الإيمانية، الزيارة نظمتها مجموعة الراجحي المختصة بضيافة الحج السياحي.

أنشطة مصاحبة لموسم الحج

تأتي الزيارة ضمن البرامج والأنشطة المصاحبة لموسم الحج، والتي تستهدف تعريف الحجاج بالمناسك والشعائر الإسلامية بأساليب حديثة وتفاعلية، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لديهم خلال وجودهم بالمشاعر المقدسة.

أنشطة تفاعلية وتجارب تثقيفية متنوعة

وتضم مبادرة «أنورت» عددًا من الأركان والفعاليات التفاعلية التي تستهدف تقديم تجربة تثقيفية متكاملة للحجاج، بمشاركة عدد من الجمعيات والجهات المجتمعية التي ساهمت في تنفيذ فعاليات المبادرة.

ومن أبرز الفعاليات المسرح التفاعلي، الذي يقدم عروضًا وفقرات توعوية وثقافية للحجاج، إلى جانب ركن «مسيرة الحج عبر الأعوام»، الذي يستعرض تطور رحلة الحج قديمًا وحديثًا، وما شهدته من تطورات كبيرة في الخدمات والتنظيم والتيسيرات المقدمة لضيوف الرحمن.

سينما الحج وشرح مبسط للمناسك

تتضمن المبادرة «سينما الحج» التي تقدم عروضًا لأفلام وثائقية توعوية حول مناسك الحج وشعائره وأركانه، مع شرح مبسط يساعد الحجاج على أداء المناسك بصورة صحيحة، ويعزز من فهمهم لمختلف مراحل الرحلة الإيمانية.

تقنيات حديثة لإثراء التجربة الإيمانية

ومن بين أبرز التجارب التي لاقت تفاعلًا من الحجاج، تجربة نظارات الواقع الافتراضي (VR)، والتي تتيح للحجاج خوض تجربة تفاعلية حديثة تسهم في تعريفهم بالمشاعر المقدسة والمناسك بأسلوب تقني مبتكر يضيف بُعدًا معرفيًا وروحانيًا لتجربتهم.

وقد اصدر المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للراجحي تعليماته بتنفيذ زيارات مماثلة لأكبر عدد من الحجاج بإشراف احمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة

وتعكس هذه المبادرات حجم التطور الكبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والحرص على تقديم تجربة حج متكاملة تجمع بين التوعية والتثقيف واستخدام التقنيات الحديثة، بما يحقق أعلى درجات الراحة والفائدة للحجاج من مختلف الجنسيات.