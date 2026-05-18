أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أنورت.. تجربة سعودية تفاعلية تثري رحلة حجاج السياحة المصريين في مكة.. شاهد

مبادرة أنورت
مبادرة أنورت
محمد الاسكندرانى

قام عدد من الحجاج شركات السياحة المصريين بزيارة إلى مقر مبادرة «أنورت»، إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث خاض الحجاج تجربة ثقافية وتفاعلية مميزة أضافت أجواء من المتعة والفائدة والوعي إلى رحلتهم الإيمانية، الزيارة نظمتها مجموعة الراجحي المختصة بضيافة الحج السياحي.

أنشطة مصاحبة لموسم الحج

تأتي الزيارة ضمن البرامج والأنشطة المصاحبة لموسم الحج، والتي تستهدف تعريف الحجاج بالمناسك والشعائر الإسلامية بأساليب حديثة وتفاعلية، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لديهم خلال وجودهم بالمشاعر المقدسة.

أنشطة  تفاعلية وتجارب تثقيفية متنوعة

وتضم مبادرة «أنورت» عددًا من الأركان والفعاليات التفاعلية التي تستهدف تقديم تجربة تثقيفية متكاملة للحجاج، بمشاركة عدد من الجمعيات والجهات المجتمعية التي ساهمت في تنفيذ فعاليات المبادرة.

ومن أبرز الفعاليات المسرح التفاعلي، الذي يقدم عروضًا وفقرات توعوية وثقافية للحجاج، إلى جانب ركن «مسيرة الحج عبر الأعوام»، الذي يستعرض تطور رحلة الحج قديمًا وحديثًا، وما شهدته من تطورات كبيرة في الخدمات والتنظيم والتيسيرات المقدمة لضيوف الرحمن.

سينما الحج وشرح مبسط للمناسك

تتضمن المبادرة «سينما الحج» التي تقدم عروضًا لأفلام وثائقية توعوية حول مناسك الحج وشعائره وأركانه، مع شرح مبسط يساعد الحجاج على أداء المناسك بصورة صحيحة، ويعزز من فهمهم لمختلف مراحل الرحلة الإيمانية.

تقنيات حديثة لإثراء التجربة الإيمانية

ومن بين أبرز التجارب التي لاقت تفاعلًا من الحجاج، تجربة نظارات الواقع الافتراضي (VR)، والتي تتيح للحجاج خوض تجربة تفاعلية حديثة تسهم في تعريفهم بالمشاعر المقدسة والمناسك بأسلوب تقني مبتكر يضيف بُعدًا معرفيًا وروحانيًا لتجربتهم.
وقد اصدر المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للراجحي تعليماته بتنفيذ زيارات مماثلة لأكبر عدد من الحجاج بإشراف احمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة
وتعكس هذه المبادرات حجم التطور الكبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والحرص على تقديم تجربة حج متكاملة تجمع بين التوعية والتثقيف واستخدام التقنيات الحديثة، بما يحقق أعلى درجات الراحة والفائدة للحجاج من مختلف الجنسيات.

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

