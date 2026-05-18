رياضة

بعثة رفع الأثقال البارالمبي تطير الى الجزائر لخوض بطولة إفريقيا

حسن العمدة

غادرت فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى  مدينة وهران الجزائرية للمشاركة في بطولة أفريقيا المفتوحة 2026 المحطه الثانيه للفريق القومي المصري للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس2028 .


وتقام بطولة إفريقيا المفتوحة خلال الفترة من 18 حتى 23 مايو في مدينة وهران بالجزائر بمشاركة نحو 159 لاعبًا يمثلون 24 دولة.

وتضم قائمة اللاعبين 20 لاعبًا بواقع 13 لاعبًا و 7 لاعبات.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: هادي صومائيل (49 كجم)، عبد الرحمن فتح الله (54 كجم)، محمد المنياوي (59 كجم)، عادل مصدق (59 كجم)، فؤاد محمود (65 كجم)، علي نصر (65 كجم)، شريف عثمان (72 كجم)، ساهر محمد (72 كجم)، محمود صبري (80 كجم)، حسن العطار (80 كجم)، محمد صبحي (88 كجم)، مظهر تمام (88 كجم)، هاني محسن (97 كجم).

فيما ضمت قائمة اللاعبات كل من: إيناس الجبالي (41 كجم)، نوال الرفاعي (55 كجم)، رحاب رضوان (61 كجم)، فاطمة محروس (67 كجم)، صفاء ابراهيم (79 كجم)، نجلاء عبد الحميد (86 كجم)، اماني الدسوقي (+86 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا شعبان يحيى المدير الفني، هاني محمود (مدرب)، أحمد فرغل (مدرب)، محمد عوض (اداري)، محمد عبد الفتاح (الطبيب المرافق).
فيما يرأس البعثة في الجزائر ابراهيم أمين رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي الذي قال أنه تم اختيار قوام المنتخب المصري المشارك في البطولة وفق الأرقام التي تم تحقيقها في تجارب المنتخب، كما أكد رئيس الاتحاد المصري أن هدف المنتخب هو حصد اكبر عدد من الميداليات والتتويج باللقب الإفريقي بالإضافة الى تحسين أرقام اللاعبين.

