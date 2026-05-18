الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الفراعنة في المونديال.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

ولاء عادل

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط آمال كبيرة في ظهور قوي للفراعنة على الساحة العالمية.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات قوية، أبرزها منتخب بلجيكا، إلى جانب منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، في مجموعة يُتوقع أن تكون صعبة ومليئة بالتحديات.

البداية أمام بلجيكا.. اختبار ثقيل من أول مباراة

يستهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو 2026.

وتُقام المباراة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة، في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت سياتل، بينما تُلعب في 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواجهة نيوزيلندا في الساعات الأولى من الصباح

في الجولة الثانية، يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 21 يونيو 2026 في مدينة فانكوفر الكندية.

وتنطلق المباراة في 9:00 مساءً بتوقيت فانكوفر، أي في 4:00 صباحًا من يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة، في مواجهة مهمة قد تكون حاسمة في مشوار المجموعة.

الختام أمام إيران.. مواجهة قد تصنع الفارق

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام إيران يوم 26 يونيو 2026 في مدينة سياتل.

وتقام المباراة في 11:00 مساءً بتوقيت سياتل، أي في 6:00 صباحًا من يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

مجموعة قوية وطموح أكبر للفراعنة

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة السابعة خلال مراسم أُقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليبدأ الفريق رحلة صعبة أمام منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي.

ومع زيادة عدد المنتخبات في النسخة الجديدة من كأس العالم إلى 48 منتخبًا، يترقب الجمهور المصري فرصة حقيقية لظهور مختلف وطموح أكبر في الوصول إلى الأدوار الإقصائية.

