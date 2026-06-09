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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خالد جلال: دعم الثقافة ضرورة وطنية لتعزيز الوعي ومواجهة الشائعات

خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ
خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

طالب النائب خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، بمنح قطاع الثقافة اهتمامًا أكبر ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الثقافة تمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الوعي المجتمعي ولا تقل أهمية عن التعليم أو غيره من القطاعات التنموية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
وأوضح أن تعزيز الدور الثقافي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة وما تشهده الساحة من انتشار للشائعات ومحاولات التأثير على وعي المواطنين وتشكيل إدراكهم، مشددًا على أهمية توظيف الثقافة كأداة فاعلة في ترسيخ الوعي الوطني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن دعم الثقافة وتوسيع نطاق تأثيرها يمثلان واجبًا وطنيًا، لما تقوم به من دور محوري في معركة الوعي وحماية المجتمع من الأفكار والمعلومات المغلوطة .

خالد جلال مجلس الشيوخ الثقافة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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