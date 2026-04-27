قبل مواجهة الزمالك بساعات.. تفاصيل أزمة رحيل مدير الكرة والجهاز الإداري في انبي

شهدت الساعات الماضية رحيل إبراهيم محمد مدير الكرة والجهاز الإداري بنادي انبي عن مناصبهم قبل مباراة الزمالك فى الدوري الممتاز بساعات.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي انبي بقيادة حمزة الجمل نظيره فريق الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم فى المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وأفادت مصادر أن أزمة نشبت خلال الساعات الأخيرة بين أيمن الشريعي رئيس نادي انبي وإبراهيم محمد مدير الكرة في الفريق البترولي والجهاز الإداري.

أشارت إلي أن أيمن الشريعي دخل في مشادة مع مدير الكرة والجهاز الإداري خلال الساعات الماضية بسبب إحدى القنوات الفضائية.

ولفتت إلي أنه عقب المشادة تقدم إبراهيم محمد والجهاز الإداري بإعتذار عن استكمال مهام عملهم الأمر الذي أجبر رئيس النادي إلي تصعيد بدائل لهم من قطاع الناشئين.