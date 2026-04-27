أيمن يونس يحفز الزمالك قبل مواجهة إنبي: ننتظر وحوشًا في المدرجات

حرص أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على توجيه رسالة دعم وتحفيز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل المواجهة المرتقبة أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب أيمن يونس ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ربنا معانا بكرة ضد إنبي.. ماتش صعب، أسلحتنا الهدوء والتركيز والقوة والروح والإصرار والتوفيق يا رب».

وأضاف: «جماهير الزمالك كالعاده ننتظركم وحوش في دعم وتشجيع الفريق كل ثانية.. نكسب يا رب».

موعد مباراة الزمالك وإنبى

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة