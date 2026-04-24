أيمن يونس: الفوز على إنبي يقرب الزمالك من لقب الدوري

أعرب أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بعد فوز القلعة البيضاء على بيراميدز بهدف دون رد في بطولة الدوري.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تغييرات معتمد جمال كانت سر الفوز على بيراميدز ونقطة تحول في المباراة ومدرب الأبيض تفوق على الكرواتي يورشيتش".



وأضاف: "مباراة إنبي مهمة والفوز عليه يقرب الزمالك من الفوز بلقب الدوري، وخوان بيزير لاعب عالمي وسجل هدف في وقت قاتبل وتحركه مميز للغاية، وجماهير الزمالك تحرك الصخر وهي سبب رئيسي في الانتصارات".

وأوضح: "عمر جابر لعب بروح قتالية وإصرار أمام بيراميدز ، ومهدي سليمان حارس مرمى مميز ويقدم مستويات هائة، وجماهير الزمالك صنعت حالة غير طبيعية في المدرجات".