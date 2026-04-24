قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق
صنع تاريخ كرة القدم في المنطقة.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه
مدير فندق هولندي: عملت مع الموساد 15 عاما ضد البرنامج النووي الإيراني
مواعيد وأسعار قطار تالجو الجمعة 24 أبريل 2026 بعد التوقيت الصيفي
تحمل 1.9 مليون برميل.. أمريكا تعلن مصادرة ناقلة نفط إيرانية في المحيط الهندي
52.6 جنيه.. آخر تحديث لأكبر سعر دولار اليوم
كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة.. تعرف عليها
دعاء أول جمعة من ذو القعدة .. كلمتان نبويتان من رددهما غفر جميع ذنبه
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل
اتحاد الكرة يحيل المذكرة المقدمة من محامي زيزو إلى لجنة شؤون اللاعبين
تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة
مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تطبيق التوقيت الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، الجمعة 24 أبريل 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع أجواء ربيعية متقلبة تجمع بين الحرارة نهارًا والاعتدال ليلًا، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى نحو 31 درجة مئوية للعظمى، وسط طقس حار على معظم المناطق، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مع نشاط ملحوظ للرياح على عدة مناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تشير توقعات الطقس إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تسجل العظمى 31 درجة، فيما ترتفع أكثر كلما اتجهنا جنوبًا، لتصل إلى مستويات شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد.

في المقابل، تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل، ما يخلق فروقًا ملحوظة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

الشبورة المائية تحذر السائقين

تتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث.

فرص أمطار على السواحل الغربية

تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح، وذلك خلال فترات المساء وعلى فترات متقطعة.

ولا يُتوقع أن تؤثر هذه الأمطار بشكل كبير على الأنشطة اليومية، لكنها تعكس استمرار التقلبات الجوية خلال فصل الربيع.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح.

وقد يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة، ما يزيد من الإحساس بعدم الاستقرار في الطقس.

نصائح الأرصاد للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال النهار، خاصة في أوقات الذروة، مع الإكثار من شرب السوائل.

كما شددت على ضرورة الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية في ظل التقلبات السريعة التي يشهدها فصل الربيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

سعر الدولار

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

بيراميدز

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

ترشيحاتنا

بيراميدز

8 لاعبين من بيراميدز مهددين بالغياب عن مباراة الأهلي.. من هم؟

مونديال 2026

مونديال 2026 يقترب.. نسخة تاريخية تكتب فصلا جديدا في كرة القدم

اظبط ساعتك.. بدء العد التنازلي للتوقيت الصيفي 2026

اظبط ساعتك.. بدء العد التنازلي للتوقيت الصيفي 2026

بالصور

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد