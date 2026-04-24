حالة الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا وأمطار على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، الجمعة 24 أبريل 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع أجواء ربيعية متقلبة تجمع بين الحرارة نهارًا والاعتدال ليلًا، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى نحو 31 درجة مئوية للعظمى، وسط طقس حار على معظم المناطق، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مع نشاط ملحوظ للرياح على عدة مناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تشير توقعات الطقس إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تسجل العظمى 31 درجة، فيما ترتفع أكثر كلما اتجهنا جنوبًا، لتصل إلى مستويات شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد.

في المقابل، تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل، ما يخلق فروقًا ملحوظة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

الشبورة المائية تحذر السائقين

تتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث.

فرص أمطار على السواحل الغربية

تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح، وذلك خلال فترات المساء وعلى فترات متقطعة.

ولا يُتوقع أن تؤثر هذه الأمطار بشكل كبير على الأنشطة اليومية، لكنها تعكس استمرار التقلبات الجوية خلال فصل الربيع.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح.

وقد يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة، ما يزيد من الإحساس بعدم الاستقرار في الطقس.

نصائح الأرصاد للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال النهار، خاصة في أوقات الذروة، مع الإكثار من شرب السوائل.

كما شددت على ضرورة الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية في ظل التقلبات السريعة التي يشهدها فصل الربيع.