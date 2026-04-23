أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار والخضروات وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة أسعار الخضروات ودرجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5995 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6995 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7994 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55960 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.08 جنيه

سعر الشراء: 51.94 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.12 جنيه

سعر الشراء: 60.95 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.34 جنيه

سعر الشراء: 70.14 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.88 جنيه

سعر الشراء: 13.85 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 169.97 جنيه

سعر الشراء: 169.47 جنيه





الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس 23 أبريل 2026 ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء ربيعية متقلبة بين فترات اليوم.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الحرارة نهارًا على معظم المحافظات، قبل أن يعود للاعتدال المائل للبرودة ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة.

وأضافت أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و32 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بشكل متقطع، مما قد يزيد من الإحساس بتقلبات الطقس خلال اليوم.

كما لفتت إلى فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى شمال وجنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت أن العظمى في القاهرة تسجل نحو 30 درجة والصغرى 18، بينما تسجل الإسكندرية 30 للعظمى و17 للصغرى، وتصل في أسوان إلى 35 درجة للعظمى و19 للصغرى، مع ارتفاع ملحوظ في محافظات جنوب الصعيد مقارنة بالمناطق الشمالية.







