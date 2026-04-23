ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس اليوم في مصر، حيث يشهد الخميس 23 أبريل 2026 ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، تتحول إلى طقس حار نهارًا، قبل أن تعود الأجواء للاعتدال وتميل للبرودة نسبيًا خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم في مصر.. تفاصيل الظواهر الجوية

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية التي تتكون في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و32 كم/س، خاصة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وهو ما قد يزيد من الإحساس باعتدال الطقس نسبيًا خلال فترات النهار.

أما عن السحب، فتوجد فرص ضعيفة لظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار بشكل غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات المصرية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى: القاهرة 30 العظمى و18 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31/16، و6 أكتوبر 30/16.

الوجه البحري: تتراوح العظمى بين 28 و31 درجة، حيث تسجل دمنهور 28، والمنصورة 29، والزقازيق 30 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل الإسكندرية 30 درجة، بينما تنخفض في دمياط وبورسعيد إلى 24 درجة.

مدن القناة وسيناء: الإسماعيلية 30 درجة، السويس 29، بينما تسجل العريش 25 ورفح 24 درجة.

جنوب سيناء: تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ إلى 33 درجة، بينما تسجل سانت كاترين 25 درجة.

البحر الأحمر: الغردقة 30 درجة، ومرسى علم 33، وسفاجا 32 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح بين 31 و32 درجة، حيث تسجل المنيا 32 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل أعلى درجات الحرارة، حيث تصل في أسوان وأبو سمبل إلى 35 درجة، بينما تسجل الأقصر وقنا 34 درجة.

نصائح مهمة بشأن حالة الطقس اليوم

ينصح خبراء الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس بين الصباح الباكر وفترات النهار، مع القيادة بحذر شديد خلال فترات الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة.

كما يُفضَّل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.