الحلقة التاسعة من مسلسل اللعبة 5.. تصاعد درامي مفاجئ ينتهي بطلاق ميرنا جميل وشيكو

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل اللعبة 5 تطورًا دراميًا لافتًا قلب موازين الأحداث، حيث وصلت العلاقة بين وسيم وزوجته إسراء إلى نقطة انهيار غير متوقعة، انتهت بإعلان الطلاق في لحظة صادمة للمشاهدين.

دارت أحداث الحلقة حول التحدي الجديد الذي فرضته “اللعبة”، والذي تمثل في اختفاء إسراء، ما دفع وسيم إلى خوض سباق مع الوقت لمحاولة العثور عليها.

بدأ وسيم رحلة البحث باستجواب أفراد عائلتها، في محاولة للحصول على أي خيط يقوده إليها، قبل أن يلجأ إلى ابنها أكرم أملاً في الوصول إلى معلومة حاسمة، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

وفي محاولة يائسة، لجأ وسيم إلى استحضار الذكريات التي جمعته بإسراء، فقام بزيارة الأماكن التي كانت تحمل طابعًا خاصًا في علاقتهما، ومن بينها محل الآيس كريم الذي اعتادا الذهاب إليه سويًا. إلا أنه فوجئ بوجود منافسه ماظو هناك، في إشارة إلى استمرار الصراع بينهما حتى في أدق التفاصيل.

ومع انتهاء التحدي، عادت إسراء إلى المنزل في حالة نفسية متدهورة، لتواجه وسيم بانتقادات حادة، معبرة عن استيائها من إهماله لها وانشغاله بعلاقته مع الفتاة اللبنانية سيرين. تصاعد التوتر بين الطرفين سريعًا، ليتحول النقاش إلى مواجهة حاسمة انتهت بطلب إسراء الطلاق، وهو القرار الذي وافق عليه وسيم دون تردد، ما شكل صدمة كبيرة للجمهور ومتابعي المسلسل.

ويضم مسلسل اللعبة 5 كوكبة من النجوم، من بينهم شيكو، هشام ماجد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، ويواصل العمل جذب الأنظار بفضل حبكته الدرامية المتقلبة ومفاجآته المستمرة.