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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
اسماء محمد

يهمل الكثير من الأشخاص تناول فيتامين سي بشكل يومي في حين أتنهم يحرصون على تناول فيتامينات أخرى مثل فيتامين ب وفيتامين د اعتقادا منهم أنه محدود الأهمية ولكن مالايعلمه هؤلاء أن فيتامين سي شديد الأهمية لمختلف أجزاء الجسم.

فوائد فيتامين سي للجسم 


ووفقا لموقع webmd يلعب فيتامين سي المعروف باسم حمض الأسكوربيك دور كبير في صحة الجسم حيث يحفز نمو وتطور وإصلاح جميع أنسجة الجسم وهو يشارك في العديد من وظائف الجسم مثل تكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد، وتحسين أداء الجهاز المناعي، والتئام الجروح، والحفاظ على صحة الغضاريف والعظام والأسنان .

المناعة

يُعدّ فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة العديدة التي تحمي من الأضرار الناجمة عن جزيئات ضارة تُسمى الجذور الحرة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية السامة والملوثات مثل دخان السجائر ويمكن أن تتراكم الجذور الحرة وتساهم في تطور حالات صحية مثل السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل .

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لا يخزن الجسم فيتامين سي، لذا فإن الجرعة الزائدة ليست مصدر قلق ولكن من المهم مع ذلك عدم تجاوز الحد الأقصى الآمن وهو 2000 ملليجرام يوميًا لتجنب اضطرابات المعدة والإسهال .

أفضل طريقة للاستفادة منه 

يُعدّ فيتامين سي أحد الفيتامينات الذائبة في الماء ولأن الجسم لا يخزنها، يجب الحرص على تناولها باستمرار للحفاظ على مستويات صحية منها وتناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي نيئة، أو اطبخها بكمية قليلة من الماء حتى لا تفقد جزءًا من هذا الفيتامين الذائب في الماء أثناء الطهي.

يتم امتصاص فيتامين سي بسهولة سواء في الطعام أو في شكل حبوب، ويمكنه تعزيز امتصاص الحديد عند تناولهما معًا.

فيتامين سي فيتامينات فوائد فيتامين سي فوائد فيتامين سي للجسم حمض الأسكوربيك تكوين الكولاجين الأسنان

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