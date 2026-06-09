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ضابط استخبارات أمريكي سابق: إيران تعقد المشهد.. وواشنطن ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضابط استخبارات أمريكي سابق: إيران تعقد المشهد.. وواشنطن ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

قال جاك سوتيرياديس ضابط استخبارات سابق في سلاح الجو الأمريكي، إنّ المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن فهمها في إطار الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية للتعامل مع الأزمة الحالية بين إيران وإسرائيل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد هذه الخيارات يتمثل في انسحاب الرئيس الأمريكي من الانخراط في الملف، وإعلان سَئَمِهِ من التعامل مع الموقف، معتبراً أن هذا الخيار غير واقعي، فيما يتمثل الخيار الثاني في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وهو أمر قد لا يرغب ترامب في القيام به، لافتًا، إلى أن الخيار الثالث يقوم على مواصلة السعي للتوصل إلى تسوية للأزمة.

وأشار ضابط الاستخبارات السابق في سلاح الجو الأمريكي، إلى أن الاتصال بين ترامب ونتنياهو يبدو أقرب إلى خيار البحث عن تسوية، مشيرًا  إلى أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز.

وواصل “جاك سوتيرياديس”، أن الإيرانيين يعقّدون الموقف في لبنان، وأن صواريخا أُطلقت أيضاً من اليمن باتجاه إسرائيل، معتبراً أن ما تحاول إيران القيام به هو تصعيد الأزمة.

إيران امريكا اسرائيل الاحتلال اخبار التوك شو

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