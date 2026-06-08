النفط يرتفع بقوة.. ضربات إيران وإسرائيل تزيد المخاوف من أزمة إمدادات تهز الأسواق العالمية

تخلت أسعار النفط اليوم الاثنين عن مكاسب وصلت بها لارتفاع زاد عن خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال الجيش الإيراني إن أول موجة من الهجمات على إسرائيل منذ وقف ‌إطلاق النار في أبريل انتهت.

لكن إيران توعدت بشن هجمات أعنف إذا واصلت إسرائيل الضربات على لبنان.

وبحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 94.19 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 91.33 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

وسجلت الأسعار قفزة زادت عن خمسة بالمئة بعد أن نفذت إسرائيل ضربات من جديد على إيران وعلى لبنان قبلها، مما بدد آمال التوصل سريعا لنهاية للحرب الأوسع نطاقا ⁠في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 100 يوم، ارتفع خام برنت 30 بالمئة والخام الأمريكي 36 بالمئة. ولامس برنت ذروة عند نحو 120 دولارا للبرميل في أبريل .

وضربت إسرائيل مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران قالت إنها تستخدمه لإنتاج صواريخ باليستية، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بضربة استهدفت منشأة مماثلة في حيفا.

جاء ذلك بعد ضرب إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت في مطلع الأسبوع.

وقالت طهران مرارا إن أي اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب يجب أن يشمل وقفا للحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان.

وطالب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إسرائيل وإيران "بوقف إطلاق النار فورا".

وذكر جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس "مع تبادل إيران وإسرائيل إطلاق النار، تتزايد المخاوف في السوق من ‌احتمال ⁠استمرار القيود على تدفقات النفط عبر المضيق لفترة أطول، ما يدعم ارتفاع الأسعار".

وقبل الحرب، كان مضيق هرمز ممرا لنحو 20 بالمئة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

واليوم الاثنين، نقل عن السفير الإيراني لدى موسكو قوله إن المضيق سيفتح، لكن وفق شروط جديدة ستحددها إيران وسلطنة عُمان، بما في ذلك فرض رسوم عبور.

وقال إريك ⁠ميرسون من إس.إي.بي ريسيرش لأبحاث السوق "بالنسبة للأسواق، يظل السيناريو الأفضل على المدى القريب هو اتفاق ‘محدود‘ يحل أزمة المضيق ويوقف الضربات القوية... لكسب الوقت".

ووسط أزمة الإمدادات الناتجة عن ذلك، وافق تحالف أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاجه من النفط ⁠للمرة الرابعة في أربعة أشهر.

وقال محللون إن القرار لن يكون له تأثير يذكر لأن معظم أعضاء التحالف لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الإنتاجية بسبب إغلاق مضيق هرمز أو بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية ⁠على البنية التحتية التي أضعفت قدرتها الإنتاجية في حالة روسيا.

وأضاف خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي، في مذكرة "في السوق الحالية، سيكون التأثير المادي لمثل هذا القرار قريبا من الصفر".