شركات الطاقة الأمريكية ترفع عدد حفارات النفط والغاز للأسبوع السابع

أفادت شركة "بيكر هيوز" الأمريكية للخدمات النفطية بأن شركات الطاقة رفعت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع السابع على التوالي، مسجلة بذلك أطول سلسلة من الزيادات المتواصلة منذ مايو 2022.

وذكرت الشركة، في تقريرها الأسبوعي، أن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار حفارة واحدة ليصل إلى 563 حفارة خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025.

وأضافت الشركة أن إجمالي عدد الحفارات أصبح أعلى بأربع حفارات، أو ما يعادل 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن عدد حفارات النفط ارتفع بمقدار حفارتين ليصل إلى 431 حفارة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2025، فيما تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار حفارة واحدة إلى 124 حفارة، مسجلا أدنى مستوى منذ يناير 2026، بينما استقر عدد الحفارات الأخرى عند ثماني حفارات دون تغيير.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحفارات الأمريكية تراجع بنسبة 7% خلال عام 2025، وبنسبة 5% في عام 2024، وبنسبة 20% في عام 2023، نتيجة انخفاض أسعار النفط الأمريكية، ما دفع شركات الطاقة إلى التركيز على تعزيز عوائد المساهمين وخفض الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.

وتأتي الزيادة الأخيرة في عدد الحفارات في وقت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خلال عام 2026، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من مستوى قياسي بلغ 13.6 مليون برميل يومياً في عام 2025 إلى 13.7 مليون برميل يومياً في عام 2026.

ويُعد عدد الحفارات النشطة مؤشرا مبكرا ومهما على اتجاهات إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة خلال الفترات المقبلة.