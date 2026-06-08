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الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب

تأثير الحرب على الذهب والنفط والدولار
تأثير الحرب على الذهب والنفط والدولار
أمل مجدى

‎تؤدي الحروب إلى تقلبات عكسية وحادة في الأسواق العالمية؛ حيث يرتفع النفط بسبب مخاوف نقص الإمدادات، بينما يرتفع الدولار كملاذ آمن وعملة تحوط رئيسية، في حين يتأثر الذهب سلباً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بالتضخم، وقوة الدولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي، وارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف بشأن التضخم.

‎وطبقاً لما نشرته وكالة "بلومبيرج" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4313.11 دولار للأوقية (الأونصة) ، ويُعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلباً على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.


‎ وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 4336.30 دولار.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 67.56 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5 بالمئة ليصل إلى 1767.15 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1225.66 دولار.
‎ 

أسعار النفط 

ومع ذلك ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين ⁠للبرميل، اليوم، ‎ وارتفعت العقود الآجلة ⁠للنفط الخام الأميركي 2.10 دولار لتصل إلى92.64 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار لتصل إلى 95.42 دولار للبرميل. 

الذهب الحرب الأمريكية الإيرانية النفط الدولار أسعار الذهب

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