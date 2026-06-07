أوبك + يرفع سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو

أصدر تحالف “أوبك+” قرارا بزيادة سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو.

واكدت منظمة “أوبك+” في بيان لها أن روسيا مسموح لها بزيادة إنتاج النفط إلى 9.824 مليون برميل يوميا في يوليو بموجب اتفاقية "أوبك+".

ووفق البيان الصادر عن منظمة “أوبك+” ؛ فإن المملكة العربية السعودية مسموح لها بزيادة إنتاج النفط إلى 10.353 مليون برميل يوميا في يوليو بموجب اتفاقية "أوبك+".

كما سمحت “أوبك+” للكويت بزيادة إنتاج النفط إلى 2.644 مليون برميل يوميا في يوليو بموجب اتفاقية "أوبك+".

وأشارت “أوبك+” في بيانها إلى أن سيعقد الاجتماع القادم للدول السبع الأعضاء التي تفرض قيودا طوعية في 5 يوليو.

بيان

كما مددت “أوبك+” فترة التعويض عن الإنتاج النفطي الزائد الذي تم الاعتراف به سابقا حتى نهاية ديسمبر 2026.

وقال بيان "أوبك+": كازاخستان مسموح لها بزيادة إنتاجها النفطي في يوليو بمقدار 10 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.608 مليون برميل يوميا.

وختمت "أوبك+" بيانها : الجزائر مسموح لها بزيادة إنتاجها النفطي في يوليو بمقدار 6 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 995 ألف برميل يوميا.