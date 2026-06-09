يا لها من تجربة.. مارتن لورانس يشارك صورًا من الأهرامات ويوجه رسالة لمصر

شارك النجم العالمي مارتن لورانس مجموعة من الصور من زيارته لمنطقة الاهرامات، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة التي وصفها بأنها لن تُنسى.

وعلق مارتن لورانس على الصور قائلًا: “المرة الأولى لي في القاهرة.. يا لها من تجربة”، مشيرًا إلى انبهاره بالأجواء والمعالم التاريخية التي شاهدها خلال زيارته.

وأضاف النجم العالمي أن رؤية أهرامات الجيزة عن قرب كانت من اللحظات الاستثنائية في حياته، مؤكدًا أن هذه التجربة ستظل عالقة في ذاكرته.

كما وجه لورانس رسالة شكر إلى الشعب المصري، قائلًا: “الحب، والطاقة، والناس… لقد جعلتموني أشعر وكأني في بيتي. شكرًا يا مصر على هذا الاستقبال الحار وكل المشاعر الإيجابية”.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيه، الذين رحبوا بزيارته لمصر، مشيدين بكلماته الإيجابية عن القاهرة وأهرامات الجيزة.