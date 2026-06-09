ريهام سعيد تهاجم المتنمرين على زوجة خالد سرحان: ده تشهير ضد الآدمية

علقت الإعلامية ريهام سعيد على ما تعرضت له زوجة الفنان خالد سرحان من تنمر، وذلك خلال حضورها حفل زفاف ابنة شقيقة الفنان عماد زيادة.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “ايه قلة الأدب وقلة الذوق اللي مكتوبة عن مرات خالد سرحان دي هاتحرموا الواحد يخرج أقسم بالله ما كل واحد حر في شكله”.

وتابعت: “أنا لو منه أحبس كل واحد كتب حرف ده تشهير و تنمر وكل حاجه ضد القانون والأهم أنه ضد الآدمية و الإنسانية”.

واختتمت: “بطلوا تجرحوا الناس الي كل ذنبها أنها راحت فرح.. ماتزعلش”.

وكانت قد أثارت زوجة الفنان خالد سرحان حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

وظهرت زوجة الفنان خالد سرحان وواضح على وجهها وجود خطأ طبي بسبب الفيلر.

وكانت زوجة الفنان خالد سرحان تعانى من هجرة الفيلر مما تسبب فى تضخم الشفاه وكان حجمها مضاعف.