5 عروض لفيلم خروج أمن بمهرجان شنغهاي السينمائي

أعلن مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي عن عرض الفيلم المصري “خروج أمن”، وقد حدد المهرجان الصيني العريق 5 عروض تم الإعلان عن مواعيد 4 منها بالفعل.



ويقدّم فيلم المخرج محمد حمّاد، معالجة درامية مكثّفة لكيفية تشكّل الهوية والذاكرة والعلاقات الإنسانية تحت وطأة الجراح غير الملتئمة، في قصة إنسانية تسلط الضوء على قوة الصمود والحاجة الملحّة للتواصل الإنساني في مواجهة الفقدان والخسارة.



ويقوم ببطولة الفيلم عدد من الوجوه الجديدة، هم: مروان وليد، ونهى أحمد، وحازم عصام، إلى جانب الممثلة القديرة ماجدة منير.



ينتمي الفيلبم إلى نوعية الإثارة النفسية (Psychological Thriller)، وتدور أحداث فيلم «خروج آمن» حول حارس أمن شاب يعاني اضطرابات ما بعد الصدمة، عقب مقتل والده على يد أحد التنظيمات الإرهابية، ويكشف الفيلم كيف تتسلل الأحداث الكبرى إلى تفاصيل حياة الإنسان العادي، وما تخلفه من آثار نفسية تتراكم داخله.



ومع تصاعد الأحداث، يواجه البطل صدماته الدفينة ومحاولاته المستمرة للتكيّف مع واقعٍ يطارده فيه الماضي، في سردٍ يمزج بين التوتر النفسي والأسئلة الوجودية حول الذاكرة والعدالة والانتماء.



وكان الفيلم قد حاز الجائزة الرسمية لـ"ورشات الأطلس" في مهرجان مراكش السينمائي الدولي لمرحلة ما بعد الإنتاج، قبل أن يبدأ عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي.



والفيلم إنتاج مشترك بين مصر وليبيا وتونس وقطر وألمانيا، وهو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج محمد حماد.