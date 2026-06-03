أهرامات الجيزة تستضيف حفل الإعلان عن الراعي الجديد للدوري المصري

تستعد الشركة المنظمة للإعلان الرسمي عن الراعي الجديد لـ الدوري المصري الممتاز خلال حفل يقام مساء غدٍ الخميس، في واحدة من أبرز الفعاليات المرتبطة بمستقبل المسابقة خلال الفترة المقبلة.

راعى جديد للدوري المصري

ويقام الحفل بتنظيم من شركة «أورا»، الراعي الجديد للدوري المصري، دون أي تدخل تنظيمي من رابطة الأندية المحترفة أو الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء فيما يتعلق بترتيبات الحدث أو توجيه الدعوات للصحفيين والإعلاميين.

ومن المقرر أن تستضيف منطقة «فلاور بارك» بأهرامات الجيزة مراسم الحفل، بداية من الساعة السابعة مساءً، حيث تم توجيه الدعوات للحضور بالزي الرسمي.