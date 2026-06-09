حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع، بعدما روت فتاة تجربة إنسانية لافتة مع أحد عمال التوصيل، كشفت خلالها عن موقف وصفته بـ”الاستثنائي”، بعدما أثبت العامل أمانته ووفاءه بوعده في وقت كانت تتوقع فيه الأسوأ.

وقالت الفتاة في مقطع الفيديو الأول إنها كانت قد طلبت مرتبة جديدة لصالح زميلتها في السكن، بسبب معاناتها من النوم على المرتبة القديمة، موضحة أنها انتظرت وصول الطلب لمدة 4 أيام كاملة، وهو ما اعتبرته فترة طويلة نظرًا لحاجتها الملحة للمرتبة.

وأضافت أن عامل التوصيل تواصل معها فور وصول الطلب، لكنها كانت في مقر عملها ولم تتمكن من العودة إلى السكن لاستلامه، الأمر الذي وضعها في مأزق، خاصة أن إعادة المرتبة كانت تعني الانتظار عدة أيام أخرى للحصول عليها.

وأشارت إلى أنها اقترحت على عامل التوصيل استلام المرتبة نيابة عنها، على أن تحول له ثمنها عبر المحفظة الإلكترونية، ثم تتسلمها منه في وقت لاحق.

وبالفعل قامت بتحويل المبلغ بالكامل، ليصبح العامل في حوزته المرتبة والمال معًا، بينما لم يكن لدى الفتاة أي ضمان أو إثبات سوى رقم هاتفه.

وأوضحت الفتاة أنها نشرت مقطعًا عبر حسابها وهي تشعر بالقلق، مطالبة متابعيها بانتظار ما سيحدث، متسائلة ما إذا كان العامل سيلتزم بوعده ويعيد لها المرتبة أم سيختفي ومعه المال والطلب.

لكن المفاجأة جاءت في فيديو ثانٍ، إذ ظهرت الفتاة وهي تعلن وصول المرتبة إليها بالفعل، مؤكدة أن عامل التوصيل التزم بكلمته وسلّمها الطلب كما وعد، معربة عن سعادتها الكبيرة بالموقف، وموجهة له الشكر على أمانته التي أعادت إليها الثقة في التعاملات الإنسانية.

وتحولت القصة إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرف عامل التوصيل، معتبرين أن ما فعله نموذج للأمانة والالتزام في زمن أصبحت فيه مثل هذه المواقف نادرة الحدوث.