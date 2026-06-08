ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر .. من يتحملها ومتى تطبق؟

ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر .. تتصدر ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر اهتمامات أصحاب العقارات والشركات والمستثمرين خلال الفترة الحالية، خاصةً مع التوسع المستمر في إنشاء وتأجير المكاتب والوحدات الإدارية داخل المدن الجديدة والمناطق التجارية المختلفة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن القواعد المنظمة للمعاملة الضريبية الخاصة بإيرادات التأجير والالتزامات القانونية المرتبطة بها.

تأتي هذه الضريبة ضمن إطار المنظومة الضريبية التي تستهدف تنظيم السوق العقارية وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

واقرأ أيضًا:

ما المقصود بضريبة إيجار الوحدات الإدارية؟

تُعرف ضريبة إيجار الوحدات الإدارية بأنها الضرائب المستحقة على الإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات أو الوحدات التي تُستخدم في الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية، وذلك وفقا لأحكام القوانين الضريبية المعمول بها داخل مصر.

وتختلف المعاملة الضريبية الخاصة بالوحدات الإدارية عن بعض أنواع العقارات الأخرى بحسب طبيعة الاستخدام وقيمة الإيرادات الناتجة عن عملية التأجير، حيث تخضع كل حالة للضوابط والقواعد المنظمة لها وفق التشريعات السارية.

الفئات الخاضعة لضريبة إيجار الوحدات الإدارية

تخضع إيرادات تأجير الوحدات الإدارية للضريبة وفقا للقواعد التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية، وتشمل هذه القواعد الأفراد أو الشركات المالكة للوحدات التي يتم تأجيرها لأغراض إدارية أو مهنية أو تجارية.

ويلتزم المالك بالإفصاح عن الإيرادات المتحققة من الإيجار ضمن الإقرارات الضريبية السنوية، مع ضرورة سداد المستحقات الضريبية وفقا للقانون والضوابط المنظمة لذلك.

كيفية احتساب الضريبة على إيرادات التأجير

يتم احتساب الضريبة المستحقة على إيجار الوحدات الإدارية وفقا للإيراد الناتج عن عملية التأجير بعد خصم النسب أو المصروفات المقررة قانونا، ثم تطبيق الشرائح أو النسب الضريبية المحددة بحسب طبيعة الممول ووضعه الضريبي.

ويؤكد المختصون أهمية الاستعانة بمحاسب قانوني أو مراجعة الجهات الضريبية المختصة للتأكد من تطبيق القواعد الضريبية بصورة صحيحة، بما يسهم في تجنب أي مخالفات أو غرامات محتملة قد تترتب على أخطاء في احتساب الضريبة أو تقديم الإقرارات.

أهمية الالتزام بالواجبات الضريبية

يساعد الالتزام بسداد الضرائب المستحقة في تجنب العقوبات والغرامات المالية، كما يساهم في تنظيم النشاط العقاري وتعزيز مستويات الشفافية داخل السوق.

ويشير خبراء الضرائب إلى أن توثيق عقود الإيجار والاحتفاظ بالمستندات المالية وإيصالات السداد يعد من أهم الإجراءات التي تساعد الملاك على إثبات الإيرادات والمصروفات بصورة قانونية ومنظمة عند الحاجة إليها.

نصائح مهمة لأصحاب الوحدات الإدارية

ينصح أصحاب الوحدات الإدارية بالتأكد من تسجيل بيانات العقار بشكل صحيح لدى الجهات المختصة، والاحتفاظ بنسخ من عقود الإيجار وكافة المستندات المرتبطة بالمعاملات المالية الخاصة بالوحدة.

كما يُنصح بالالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لتجنب أي أعباء إضافية أو جزاءات مالية، إلى جانب متابعة التحديثات والقرارات الجديدة الصادرة عن الجهات المختصة فيما يتعلق بالضرائب العقارية أو ضرائب الدخل المرتبطة بإيرادات التأجير.

من يتحمل ضريبة القيمة المضافة على إيجار الوحدات الإدارية؟

وفي تطور جديد يتعلق بالملف الضريبي للوحدات الإدارية، كشفت رشا عبدالعال، رشا عبدالعال، تفاصيل المقترح الحكومي الخاص بإخضاع إيجار بعض الوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، موضحة أن الأمر لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب.

وخلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON E، أوضحت عبدالعال أن البرلمان يدرس حاليا مشروعًا يقضي بفرض ضريبة القيمة المضافة على الوحدات الإدارية الموجودة داخل المباني غير السكنية والمخصصة لأغراض الإدارة.

الوحدات المستثناة من المقترح الضريبي

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المقترح لا يشمل عددا من القطاعات المستثناة قانونا، ومن بينها المنشآت الصحية والتعليمية والخيرية.

وأشارت إلى أن الضريبة المقترحة تستهدف فقط الوحدات المستخدمة في إدارة النشاط، وليس الأماكن التي يتم فيها تقديم الخدمة أو ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.

وأوضحت أن المقصود بالوحدات الإدارية الخاضعة للضريبة هي المقرات الرئيسية للشركات أو المؤسسات التي تُستخدم في الأعمال الإدارية والتنظيمية، دون استقبال العملاء أو تنفيذ الأنشطة التشغيلية من خلالها.

المؤجر مسؤول عن الضريبة والعقود الجديدة فقط

وأضافت عبدالعال أن المسؤولية الضريبية تقع على المؤجر، بينما يتم إضافة قيمة الضريبة إلى المقابل الإيجاري الذي يسدده المستأجر.

كما أكدت أن تطبيق الضريبة المقترحة سيكون على العقود الجديدة فقط، دون المساس بالعقود السارية قبل صدور القانون.

وشددت على أن المقرات المؤجرة بغرض ممارسة النشاط التجاري أو المهني بصورة مباشرة لن تكون ضمن الفئات الخاضعة لهذه الضريبة، مؤكدة أن معيار الخضوع يرتبط بطبيعة استخدام الوحدة وليس بمجرد كونها مؤجرة.

إمكانية خصم ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ضريبة القيمة المضافة المقررة على إيجار الوحدات الإدارية يمكن خصمها من الضريبة المستحقة على النشاط الاقتصادي للمكلف، وفقا للآليات المعمول بها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت أن الممول الذي يسدد ضريبة القيمة المضافة على إيجار الوحدة الإدارية سيكون من حقه احتسابها ضمن الضرائب القابلة للخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على نشاطه، بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية النهائية الواقعة عليه.

ويظل ملف ضريبة إيجار الوحدات الإدارية من الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين وأصحاب الشركات والعقارات، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب بشأن المقترح الخاص بإخضاع بعض الوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وآليات تطبيقه على العقود الجديدة.