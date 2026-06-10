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مفاجأة في أسعار السمك اليوم.. انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في أسعار السمك اليوم.. انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك اليوم تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت أسعار البلطي بمختلف أنواعه، إلى جانب البياض الممتاز، فيما ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الأخرى، أبرزها فيليه البلطي والجمبري والقاروص. ويواصل المستهلكون متابعة تحركات أسعار الأسماك باعتبارها من أكثر السلع الغذائية تداولًا داخل الأسواق المصرية.

أسعار الأسماك اليوم

سجل سعر البلطي الممتاز نحو 104.72 جنيه للكيلو، متراجعًا بقيمة 4.62 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

وبلغ سعر البلطي الصغير نحو 70.47 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.70 جنيه.

البلطي

فيما سجل بلطي أسواني نحو 97.73 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 1.48 جنيه.

وارتفع سعر فيليه البلطي إلى 188.24 جنيه للكيلو، بزيادة 19.07 جنيه، ليسجل واحدة من أكبر الزيادات بين الأصناف الأكثر تداولًا.

وسجل قشر البياض نحو 166.25 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 32 قرشًا.

في المقابل، تراجع سعر البياض الممتاز إلى 159.63 جنيه للكيلو، بانخفاض 91 قرشًا.

الجمبري

أما الجمبري الوسط فسجل 379.40 جنيه للكيلو، مرتفعًا بقيمة 17.94 جنيه، بينما بلغ سعر الجمبري الصغير 259.60 جنيه للكيلو بزيادة 2.87 جنيه.

وسجل الماكريل المجمد نحو 166.02 جنيه للكيلو بزيادة 1.49 جنيه، فيما بلغ سعر السردين المجمد 118.61 جنيه للكيلو مرتفعًا 3.26 جنيه.

كما سجل المرجان الممتاز 188.30 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البربوني الممتاز 221.67 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر القاروص إلى 293 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاعه بنحو 22.46 جنيه.

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