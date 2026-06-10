لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟

تزايدت معدلات بحث المواطنين عن كيفية الحفاظ على عدادات الكهرباء، خلال فترة غيابهم عن وحداتهم السكنية وغلقها لأشهر زمنية متواصلة.

وذلك عقب توجيه الشئون التجارية بهندسة الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرا مهما للمواطنين التاركين شققهم مغلقة لمدة زمنية متواصلة، مما يؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وفسخ عقد التوريد دون إنذار مسبق.

تحذير مهم بشأن عداد الكهرباء لأصحاب الشقق المغلقة

شددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن عدادات الكهرباء، سيتم إخضاعها لضوابط وقواعد تنظيمية محددة، سواء كانت من النوع التقليدي أو مسبقة الدفع، وإذا لم تتوفر الشروط الذي أعلنت عنها الوزارة، يحق لشركة الكهرباء رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويترتب على المواطنين أصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية عدم تجاهل الرسوم المستحقة ومتابعة العداد لتجنب الإجراءات القانونية والمالية عند العودة إلى العقار.

أسباب تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء

وتمنح الشؤون التجارية بهندسة الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شركة الكهرباء الحق القانوني في رفع العداد، إذا وجدت ثلاثة أسباب رئيسية وهي:

- تسجيل استهلاك صفري متواصل لمدة أشهر طويلة، حيث يعتبر عدم تسجيل أي استهلاك للكهرباء لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر متواصلة، دليلًا على عدم استخدام العقار أو وجود تلاعب.

- تراكم رسوم الخدمة الشهرية الخاصة بالعداد دون سدادها، حيث شددت الجهات المختصة أن هذه الرسوم تظل مستحقة حتى في حال إغلاق الشقة وعدم استخدامها.

- انطفاء عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لفترات طويلة نتيجة نفاد الرصيد وعدم إعادة شحن الكارت.

كيفية حماية عداد الكهرباء أثناء السفر

وفرت وزارة الكهرباء، بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب رفع العداد والإجراءات القانونية وهي:

- ترك حمل كهربائي بسيط يعمل داخل الوحدة السكنية أثناء فترة الغياب مثل تشغيل لمبة موفرة للطاقة، لضمان تسجيل استهلاك فعلي بصورة شهرية.

- يجب على أصحاب العدادات مسبقة الدفع شحن كارت الكهرباء قبل السفر، لتوفير رصيد مناسب يغطي الرسوم الثابتة والخصومات القانونية خلال فترة الغياب.

وأوصت الوزارة، بالتوجه إلى مقر شبكة الكهرباء في حال كان فترة إغلاق العقار طويلة للغاية، لتسجيل الإغلاق بشكل رسمي، وذلك لحماية المستهلك من الإجراءات القانونية، ووجود مستند رسمي يوضح سبب توقف الاستخدام.

وأكدت أن اتباع هذه الخطوات يستطيع أصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية الحفاظ على عدادات الكهرباء الخاصة بهم وتجنب الإجراءات القانونية والمشكلات المالية.