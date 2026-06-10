قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف متخلف.. القصة الكاملة لاستجواب حكم صومالي 11 ساعة ومنعه من دخول أمريكا
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان قرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
كأس العالم 2026.. تعرف على جدول البطولة من ضربة البداية حتى ليلة التتويج
إغراءات قطرية وشائعات أوروبية تحاصر هداف الأبيض.. هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك؟
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد
لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟
البحرين تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها
أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات
بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟

رفع عداد الكهرباء
رفع عداد الكهرباء
خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث المواطنين عن كيفية الحفاظ على عدادات الكهرباء، خلال فترة غيابهم عن وحداتهم السكنية وغلقها لأشهر زمنية متواصلة.

 وذلك عقب توجيه الشئون التجارية بهندسة الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرا مهما للمواطنين التاركين شققهم مغلقة لمدة زمنية متواصلة، مما يؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وفسخ عقد التوريد دون إنذار مسبق.

تحذير مهم بشأن عداد الكهرباء لأصحاب الشقق المغلقة

شددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن عدادات الكهرباء، سيتم إخضاعها لضوابط وقواعد تنظيمية محددة، سواء كانت من النوع التقليدي أو مسبقة الدفع، وإذا لم تتوفر الشروط الذي أعلنت عنها الوزارة، يحق لشركة الكهرباء رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويترتب على المواطنين أصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية عدم تجاهل الرسوم المستحقة ومتابعة العداد لتجنب الإجراءات القانونية والمالية عند العودة إلى العقار.

أسباب تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء

وتمنح الشؤون التجارية بهندسة الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شركة الكهرباء الحق القانوني في رفع العداد، إذا وجدت ثلاثة أسباب رئيسية وهي:

- تسجيل استهلاك صفري متواصل لمدة أشهر طويلة، حيث يعتبر عدم تسجيل أي استهلاك للكهرباء لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر متواصلة، دليلًا على عدم استخدام العقار أو وجود تلاعب.

- تراكم رسوم الخدمة الشهرية الخاصة بالعداد دون سدادها، حيث شددت الجهات المختصة أن هذه الرسوم تظل مستحقة حتى في حال إغلاق الشقة وعدم استخدامها.

- انطفاء عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لفترات طويلة نتيجة نفاد الرصيد وعدم إعادة شحن الكارت.

كيفية حماية عداد الكهرباء أثناء السفر

وفرت وزارة الكهرباء، بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب رفع العداد والإجراءات القانونية وهي:

- ترك حمل كهربائي بسيط يعمل داخل الوحدة السكنية أثناء فترة الغياب مثل تشغيل لمبة موفرة للطاقة، لضمان تسجيل استهلاك فعلي بصورة شهرية.

- يجب على أصحاب العدادات مسبقة الدفع شحن كارت الكهرباء قبل السفر، لتوفير رصيد مناسب يغطي الرسوم الثابتة والخصومات القانونية خلال فترة الغياب.

وأوصت الوزارة، بالتوجه إلى مقر شبكة الكهرباء في حال كان فترة إغلاق العقار طويلة للغاية، لتسجيل الإغلاق بشكل رسمي، وذلك لحماية المستهلك من الإجراءات القانونية، ووجود مستند رسمي يوضح سبب توقف الاستخدام.

وأكدت أن اتباع هذه الخطوات يستطيع أصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية الحفاظ على عدادات الكهرباء الخاصة بهم وتجنب الإجراءات القانونية والمشكلات المالية.

أصحاب الشقق المغلقة رفع عداد الكهرباء الحفاظ على عدادات الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الشئون التجارية بهندسة الشركات فسخ عقد التوريد دون إنذار مسبق شبكة الكهرباء الوحدات المصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

ممدوح عباس

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

ترشيحاتنا

شوبير

مفاجأة شوبير بشأن راتب مدرب الأهلي المنتظر

شوبير

شوبير يكشف تطورات تعاقد الأهلي مع الحسين عموتة

شوبير

شوبير يهاجم أمريكا بسبب إجراءات كأس العالم 2026

بالصور

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بسبب آودي A4.. كرايسلر تودع مواصفات سياراتها الرخيصة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد