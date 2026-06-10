وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية

أفاد سكان محليون بأنهم سمعوا دوي انفجار في منطقة جزيرة قشم الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز، إلا أن مصدر الانفجار قد يكون بعيدًا نسبيًا عن مدينة قشم .

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر محلية أفادت قبل دقائق بسماع دوي انفجار في منطقة جزيرة قشم.

ورغم أن طبيعة هذه الأصوات لا تزال مجهولة، إلا أن شدة الصوت تشير إلى أن مصدر الانفجار قد يكون بعيدًا نسبيًا عن مدينة قشم أو مرتبطًا بتحركات في مضيق هرمز.

وتشهد محافظة هرمزكان وساحل الخليج العربي هجمات من قبل القوات الأمريكي منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، وقد ردت عليها القوات المسلحة الإيرانية ردًا سريعًا.