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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بيتكوين" تمحو مكاسبها الأخيرة وتهبط لـ61 ألف دولار بفعل توترات الشرق الأوسط

"بيتكوين" تمحو مكاسبها الأخيرة وتهبط إلى 61 ألف دولار بفعل توترات الشرق الأوسط
"بيتكوين" تمحو مكاسبها الأخيرة وتهبط إلى 61 ألف دولار بفعل توترات الشرق الأوسط
أ ش أ

تراجعت العملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم "الأربعاء" متأثرة بموجة بيع واسعة للأصول عالية المخاطر، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاههم نحو الأصول الآمنة.

وانخفضت "بيتكوين"، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3% لتسجل 61,375.50 دولار، لتفقد معظم المكاسب التي حققتها مطلع الأسبوع الجاري عقب إعلان شركة "ستراتيجي" عن زيادة حيازتها من العملة المشفرة.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، تراجعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.3% لتسجل 1630.78 دولار.

وأظهرت بيانات السوق تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 168 مليون دولار منذ بداية الأسبوع الجاري، مقارنة بخروج أكثر من خمسة مليارات دولار خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في وتيرة البيع المؤسسي.

وجاء تراجع بيتكوين بالتزامن مع انخفاض واسع في أسواق الأسهم والأصول مرتفعة المخاطر، في وقت عززت فيه التطورات الجيوسياسية الطلب على الدولار الأمريكي وغيره من الملاذات الآمنة.

وتصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط عقب تنفيذ إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة، رداً على ضربات أمريكية سابقة قرب مضيق هرمز، وذلك بعد حادث إسقاط مروحية عسكرية أمريكية في المنطقة مطلع الأسبوع الجاري.

وأثارت التطورات الأخيرة مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع، ما أضعف الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، رغم تصريحات أمريكية متكررة تحدثت عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

كما أسهم ارتفاع أسعار النفط عقب هذه الأحداث في زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، وما قد يترتب عليه من استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية لفترة أطول.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن توفر مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار الطاقة.

وفي المقابل، حد من خسائر بيتكوين تراجع وتيرة التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المرتبطة بالعملة الرقمية، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من عمليات التخارج المكثفة.

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