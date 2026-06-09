أوهمهم إنه مكلف بفحص الشكاوى .. سقوط نصاب تخصص فى مضايقة السيدات

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من القائم على إحدى الصفحات لمحاولته إيهامها بكونه مكلف من وزارة الداخلية لفحص الإستغاثات، وإضطلاعه بمضايقة السيدات فى إطار التلاعب بهن.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالدخول على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى التى تتضمن شكاوى المواطنين حيث يتواصل مع السيدات أصحاب الشكاوى ويزعم لهن بأنه مكلف من وزارة الداخلية لفحص الشكاوى المتصلة بهن فى إطار التعرف عليهن ومعاكستهن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





