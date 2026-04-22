الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن درجات الحرارة تسجل اليوم ما بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مقارنة بـ25 درجة أمس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المحافظات، بينما يظل معتدلًا على السواحل الشمالية، نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الأجواء خلال فترات الليل مازالت مائلة للبرودة، حيث تسجل الصغرى نحو 16 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وقد تنخفض إلى 13 و14 درجة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية، مع نشاط نسبي للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في المناطق الغربية، مؤكدة أنها تتلاشى مع سطوع الشمس ولا تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية.

وأكدت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس وحتى السبت، لتتجاوز العظمى حاجز 30 درجة مئوية، وقد تصل إلى 32 و33 درجة يوم السبت، بزيادة تتراوح من 3 إلى 4 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية.