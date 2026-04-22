قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

72 ساعة حارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين| فيديو

البهى عمرو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم أجواءً ربيعية مستقرة، وقد يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، موضحة أن البلاد سجلت أمس 25 درجة، بينما تسجل اليوم 27 درجة.


 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن درجة الحرارة الصغرى ليلًا تسجل 16 درجة في القاهرة، وقد تصل إلى 12 درجة في بعض المناطق، لذلك يجب على الجميع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر. 

 

الخميس والجمعة والسبت

وأضافت أن البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت) أي الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت أن درجات الحرارة يوم السبت ستتجاوز 30 درجة، حيث من المتوقع أن تسجل 32 درجة، مشيرة إلى أن فصل الربيع من الفصول التي تشهد أجواءً متقلبة، لذا يجب على المواطنين الانتباه، خاصة أن فصل الربيع لا يزال متبقيًا منه نحو شهرين.

وأشارت إلى أن البلاد قد تشهد خلال الفترة المقبلة بعض التقلبات الجوية، لأن خرائط الطقس تتغير من يوم إلى آخر، مؤكدة أنه يجب على أي مواطن يخرج ليلًا ارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، مع رصد ظاهرة "التفاوت الكبير" في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، والتي تتجاوز الـ 10 درجات مئوية.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة للأطفال وكبار السن.

حالة الطقس اليوم: ٢٧ درجة نهارا
وتشهد القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات طقساً حاراً نهاراً، حيث تسجل العظمى في القاهرة ٢٧ درجة مئوية. ومع غياب أشعة الشمس، تتبدل الأجواء لتصبح مائلة للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مما يخلق حالة من التباين الحراري تتطلب الحذر في اختيار نوعية الملابس.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

الظواهر الجوية
شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا): قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 32 كم/س): على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على النحو التالي:

الطقس في القاهرة:

العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة

الطقس في الإسكندرية:

العظمى 25 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في مطروح:

العظمى 23 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في سوهاج:

العظمى 31 درجة، الصغرى 16 درجة

الطقس في قنا:

العظمى 33 درجة، الصغرى 19 درجة

الطقس في أسوان:

العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد