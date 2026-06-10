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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هبوط الذهب يثير التساؤلات.. هل انتهى زمن المكاسب القياسية أم أنها فرصة جديدة للشراء؟

الذهب
الذهب
رحمة سمير

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أشهر، وسط تغيرات متسارعة في الأسواق العالمية وتراجع الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، ما دفع العديد من المستثمرين لمراجعة توقعاتهم بشأن مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة.

الذهب يفقد مكاسبه الأخيرة

دخلت أسعار الذهب في موجة هبوط بعدما فقدت جانبًا كبيرًا من المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الماضية، متأثرة بتغير اتجاهات المستثمرين وتراجع حدة بعض المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم صعود المعدن النفيس.

الجنيه الذهب يتراجع إلى 50 ألف جنيه.. ماذا يحدث في السوق المصرية؟|تفاصيل

خبير: السوق يشهد تصحيحًا للأسعار

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن التوقعات السابقة بوصول الذهب إلى مستويات قياسية كانت مبالغًا فيها إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن السوق يمر حاليًا بمرحلة "تصحيح للأسعار" بعد موجة ارتفاع قوية.

وأضاف أن الاتجاه المستقبلي للذهب سيظل مرتبطًا بشكل أساسي بالتطورات السياسية العالمية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحرب بين إيران وإسرائيل.

سعر الذهب في مصر

هل سقط الذهب فعلاً؟

من جانبه، أكد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن التراجعات الأخيرة لا تعني انهيار سوق الذهب أو ما يمكن وصفه بـ"سقوط الذهب"، موضحًا أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال تواصل شراء المعدن الأصفر بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يعد عاملًا داعمًا للأسعار على المدى الطويل، ويعكس ثقة المؤسسات المالية الكبرى في الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا نحو 4171 دولارًا للأوقية، مقارنة بنحو 4325 دولارًا خلال الفترة السابقة.

سعر الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7051 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6170 جنيهًا دون مصنعية.

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قمة

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5289 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49,360 جنيهًا.

ماذا ينتظر سوق الذهب؟

يرى خبراء أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها اتجاهات أسعار الفائدة العالمية، ومستويات التضخم، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى حجم مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر

حقق الذهب خلال الأشهر الماضية مستويات تاريخية مدعومًا بحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، قبل أن يتعرض مؤخرًا لموجة تصحيح سعري دفعت الأسعار للتراجع، وسط ترقب المستثمرين لأي مستجدات قد تعيد المعدن الأصفر إلى مسار الصعود من جديد.

الذهب أسعار الذهب المعدن الأصفر مستقبل الذهب خبير

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