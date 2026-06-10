الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواقف التي تتبناها جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاه قضايا مياه النيل، مؤكدًا أنها مواقف تتسم بالحكمة والمسؤولية، وترتكز على مبادئ القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية بين الدول الشقيقة التي يجمعها نهر النيل.



التحلي بحسن النية وروح التفاهم

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتكر صحفي إن هذه المواقف تعكس أهمية التحلي بحسن النية وروح التفاهم والتوافق بين دول حوض النيل، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة لجميع الأطراف.

مبادرة حوض النيل

وأوضح الرئيس أنه اتفق مع نظيره الكونغولي، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، على ضرورة مواصلة الجهود الإيجابية الجارية في إطار العملية التشاورية داخل مبادرة حوض النيل، بهدف استعادة التوافق والشمولية بين الدول الأعضاء، بما يحقق المنفعة المشتركة ويحافظ على حقوق ومصالح جميع دول الحوض دون إضرار بأي طرف.

القانون الدولي وقواعد حسن الجوار

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى شعوب دول حوض النيل، مؤكدًا أن مصر لا تطلب سوى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، والعمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع شعوب الحوض.



وأضاف أن القاهرة تؤمن بأهمية التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وضمان إدارتها بشكل مستدام، باعتباره مصدر الحياة والتنمية لمئات الملايين من المواطنين في دول الحوض.



وشدد الرئيس على أن تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة يتطلب تعزيز الحوار والتوافق بين الدول الشقيقة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية المشروعة للجميع ويعزز فرص التنمية المشتركة في المستقبل.