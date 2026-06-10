الرئيس السيسي يوقع قانون باستمرار الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٦ باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.

ونصت المادة الأولى على ان تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية ، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة بستين يومًا على الأقل ، وفقا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حـــــق التنظيم النقابي المشار إليه .